“Presento eso y me da en la get4″: Nela se fue de jueza y criticó la forma de emplatar de Jorge Rausch

MasterChef está en su recta final y sus cinco semifinalistas, entre los que se encuentra Nela González, Daniela Tapia, Carolina Acevedo, Adrián Parada y Natalia Sanint se disputan su paso a la final. El programa de cocina que retó a los famosos de la televisión y el mundo de la farándula está próximo a dar a conocer al ganador de esta edición.

No obstante, el jurado compuesto por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, no rebajan su nivel de exigencia, sino que, por el contrario, cada vez son mucho más rigurosos a la hora de calificar y no dejan pasar ni un solo detalle.

Ejemplo de ello también fue el último capítulo de la competencia, en el que los jurados dictaron una clase magistral cada uno a los concursantes y los retaron a que posteriormente replicaran su plato. Cada concursante tuvo que escoger al azar una ficha en la que aparecía el plato del chef que debían imitar. Jorge Rausch preparó delante de los concursantes un plato con carne de pato en salsa de tamarindo que dejó bastante sorprendidos a los participantes, no solo por su sabor sino porque muchos no habían comido carne de pato anteriormente.

Rausch no solo compartió su receta con los aprendices, sino que además los incluyó dentro de su cocina mientras él los orientaba. Este gesto fue bastante agradecido por los concursantes, quienes destacaron las habilidades de profesor que tiene el chef. No obstante, a la hora de presentar el plato el emplatado del chef no fue el mejor, tanto que Nela se atrevió a decir que si ella hubiera presentado eso posiblemente el jurado la hubiera regañado.

“Si le presentara ese plato, hecho por mí a Nico, me da en la geta”, aseguró la actriz venezolana y además añadió que esa preparación debía ir en un plato blanco.