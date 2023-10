Jimmy Vásquez habló de lo duro que ha sido separarse de sus hijos por la ley colombiana

El reconocido actor Jimmy Vásquez, quien ha logrado ser recordado por los colombianos por sus papeles en novelas como ‘La saga, negocio de familia’, ‘La nocturna’ y ‘El general Naranjo’, habló de lo duro que ha sido la separación de sus hijos, después del divorció de la psicóloga Claudia Aguirre, con quien duró 15 años casado.

En una entrevista en el programa Bravísimo, en medio de las lágrimas dijo: “estos chinos a mi me derriten. Muero por ellos. En un momento tuvimos que tomar con Claudia la dura decisión de la separación y obviamente, yo entiendo las razones, pero obviamente, las leyes de este país están hechas para favorecer a la mamá. Yo entiendo. No lo estoy juzgando, en ningún momento”.

Puede leer: Jimmy Vásquez contó que tuvo fuerte agarrón con una colega: “Soy un compra peleas”

Jimmy Vásquez habló del dolor que siente al estar separado de sus hijos por la ley

Respecto a la ley siguió diciendo que “Entiendo perfectamente le porqué, porque el 90% de lo papás, lastimosamente, se van de la casa, abandonan a sus hijos y dejan a una mamá soltera, con una responsabilidad y con una carga muy fuerte”.

Luego dijo que es consiente que la historia no los favorece. “Por otra parte, entiendo que ahí entramos en el mismo racero muchas personas, muchos papás, que de pronto no hemos hecho lo mismo, y sí tenemos que, de alguna manera, distanciarnos o alejarnos de los hijos y todo gire alrededor de la mamá”.

Sin embargo, aunque siente que no es lo justo para papás presentes como él, dijo que “está bien, hay que aceptarlo, esa es la ley que tiene Colombia y no ha sido gratuito y se ha generado por muchos factores”.

“Para mí separarme de mis hijos ha sido muy bravo. Esta vaina de no estar con ellos, de tener que escoger una sola fecha en diciembre, de tener que escoger una de las vacaciones, cuando yo había planeado en mi vida que si tenía hijos quería estar con ellos toda la vida y verlos crecer y estar ahí, pues es muy duro. Me golpea mucho. Afortunadamente Claudia, digamos que hay temporadas en las que está más tranquila y me permite verlos con más frecuencia”, dijo el actor.