Jimmy Vásquez contó que tuvo fuerte agarrón con una colega: “Soy un compra peleas”

Jimmy Vásquez contó que se peleó con una famosa: "Me meto donde no me importa"

Jimmy Vásquez es recodado por su papel en la éxitosa producción de ‘Aquí no hay quien viva’. El artista contó en medio del programa de ‘Jhovanoty’ varios detalles sobre su vida y su participación en el medio actoral. Entre ellos, la fuerte pelea con una de sus colegas, aparentemente por la forma en la que esta habría tratado al personal de una producción en la que trabajaban juntos.

El actor comentó que se encontraban grabando la serie de ‘Aquí no hay quién viva’ y que en medio del rodaje presenció una incómoda situación que lo hizo “salirse de sus cabales”. En su relató mencionó que se trató de una reconocida actriz pero no dijo su nombre, solo mencionó que su apellido era Hernández y que era “una actriz de toda la vida”.

El motivo que desencadenó el disgusto estaría ligado a que el actor vio como esta actriz estaba tratando mal a las asistentes de vestuario y que incluso las llamó ineptas, cosa que a Vásquez no le pareció nada justo, pues las asistentes, al igual que los actores, llevaban trabajando largas jornadas.

“Yo le decía que ellas estaban las 12 horas con nosotros y que si no le gustaba el trabajo, que hablara con el productor, pero que no las tratara de esa manera. Nos pegamos un agarrón horrible”, contó el actor.

Adicionalmente, dijo que a él, personalmente, las injusticias le causaban enojo, por lo que al ver el comportamiento de su compañera con el equipo de producción no dudo en reclamarle y sugerirle que tratara a los demás con respeto: “Tengo un problema y es que detesto la injusticia y cuando se presenta delante mío soy compra peleas, termino metiéndome en lo que no me importa”.

Sin embargo, el actor también confesó que este no había sido el único problema que había tenido con la actriz de apellido Hernández, pues que en una ocasión también se molestó por la forma en la que trató a su otra colega Consuelo Luzardo, y que hasta se atrevió a empujarla.