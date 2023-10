¿Lo conquistó? Alejandra Guzmán de ‘Yo Me Llamo’ sorprendió a Pipe Bueno con este comentario

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario. Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, ‘Yo Me Llamo’ ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación y son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.

Pipe Bueno

Ahora bien, en el episodio número 48 de Yo Me Llamo la reconocida imitadora de Alejandra Guzmán se destacó por su osadía al elegir interpretar el éxito musical ‘Mi Peor Error’ utilizando una silla como parte de su puesta en escena. Sin embargo, esta audaz elección no estuvo exenta de desafíos y críticas por parte del exigente jurado.

Desde el inicio de su presentación, Guzmán no dudó en coquetear con Pipe Bueno, quien, como miembro del jurado, analizó minuciosamente su desempeño vocal y su interpretación de las notas más altas: ”También me gustó el show, pero me pusiste a penar un poco en la parte de la voz más aguda, sufrí por ti, pero finalmente lo lograste”, dijo el cantante de música popular.

Ante la intervención de Pipe Bueno, la imitadora respondió: “Prometo no hacerte sufrir más, Pipe”, de inmediato, los compañeros de jurado, empezaron a molestar al cantante y la imitadora.

Carlos Calero, el presentador del icónico programa le dijo, creo que esta noche vas a soñar con Pipe y ella respondió: “que sea mutuo el sueño, Cariño”.

Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Amy Winehouse, Ryan Castro y Alejandra Guzmán.