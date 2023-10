El ganador de MasterChef Celebrity Colombia vive una vida que no es suya y así se siente feliz

La mayoría de televidentes recuerdan a Ramiro Meneses, ganador de MasterChef Celebrity Colombia en el 2022, quien compitió contra Tatán Mejía, quien solía ser, por esa época, un gran contrincante. Ahora que terminó su participación en el reality de manera exitosa, se está dedicando a la actuación y tiene un papel fundamental en la última novela de RCN.

Sin duda, Ramiro no solo demostró un gran talento para la cocina, sino una personalidad carismática y tranquila que evitaba a cualquier motivo la pelea que podía formarse entre los dos participantes y compañeros.

Ahora, Ramiro reveló que está feliz de ponerse en los zapatos de otra persona, al interpretar a Lucho en la nueva novela de Rigo, lanzada por el canal RCN, que, como dice su nombre, cuenta la historia del famoso ciclista.

Ramiro reveló en una entrevista para el noticiero que está feliz de hacer este papel y hasta le cuesta volver a ser Ramiro porque haciendo el papel como Lucho se siente más cómodo:

“Me divierte ser Lucho, me siento raro hablando com Ramiro porque me siento muy cómodo hablando cono Lucho”, afirmó el actor.

En redes sociales se ha mostrado muy feliz y contento sobre lo que actualmente hace, sobre todo porque se mantiene muy activo con sus restaurantes y su cocina, incluso teniendo a invitados de alta calidad como el mismo Brian Moreno, en done hicieron un plato con leche condensada.

Lo cierto es que por los mensajes que aún le llegan al actor colombiano, muchos espectadores siguen guardando ese cariño por él y por su manera de hacer cocina, pues siempre se destacó por hacer cosas diferentes.