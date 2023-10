¿No la quería tanto? Estas son las razones del porqué Shakira y Gerard Piqué nunca se casaron

La reconocida cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué sostuvieron una relación sentimental por más de 11 años, convirtiéndose en una de las parejas más reconocidas y polémicas a nivel mundial. Ahora bien, en esos años de relación la pareja tuvo dos hijos y lograron construir una gran fortuna, aunque cada uno recibe grandes cantidades de dinero por sus talentos y negocios.

De hecho, en una reciente entrevista Shakira habló de todo y dijo estar en una de las mejores etapas de su vida, recuperando la confianza y con buenas sensaciones de cara al futuro.

“Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento”, confesó la colombiana durante su participación en la Semana de la Música Latina de Billboard, que se ha celebrado en Miami Beach, en el sur de Florida en los Estados Unidos.

Sin embargo, más de un año después su ruptura y separación oficial, algunas personas se preguntan las razones por las que la barranquillera y el futbolista nunca “sellaron su amor” con el matrimonio, ya que ha sido una de las separaciones más mediáticas de la farándula mundial.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, dijo la colombiana en una entrevista que concedió en el 2020.

Shakira reconoció que tampoco recibió una propuesta oficial de su pareja, y él no se quedó atrás.

“Es su mentalidad, quiero decir, me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos de nueve y siete años, trabajamos bien como pareja. No tenemos la necesidad estar casados. No tengo ningún problema, pero no es el caso”, dijo Piqué en una entrevista con Gary Neville en el programa ‘The Overlap’.

