“No voy a estar en la final”: Daniela Tapia y su queja del jurado en ‘MasterChef Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa su recorrido de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, y en especial de las revelaciones.

Puede leer: Carolina Acevedo y su forma de pelar yuca en ‘MasterChef Colombia’ desató la burla en redes

La actriz Daniela Tapia ha destacado por ser una de las participantes más perseverantes, pero también por las polémicas y regaños que ha protagonizado a lo largo de 118 capítulos. A nadie le gusta perder, y en el caso de la cubana mucho menos, pues no sabe disimular cuando una decisión no la favorece.

Y precisamente así han sido los últimos dos capítulos de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, pues en la edición 117 debía hacer un replica de un plato y le tocó competir contra la actriz Carolina Acevedo, quien, si bien presentó un plato regular, se llevó el mayor puntaje de las dos pese a los errores. Esto no pasó desapercibido por la actriz quien dijo que los chefs se hacen los ciegos con Carolina Acevedo.

Sin embargo, en el capítulo 118 volvió a ocurrir algo similar, cuando Carolina Acevedo se quedó con el segundo lugar en lo que fue la toma de un restaurante. Pues a Carolina Acevedo le ayudaron Jorge Rausch y Natalia Sanint, ya que no sabía ni pelar una yuca. A diferencia de ello a Daniela Tapia no la quiso ayudar el chef Rausch y al finalizar el conteo de puntos solo se llevó dos, quedando así en el último lugar de la competencia.

Puede leer: Daniela Tapia molesta porque no la quieren en la final de ‘MasterChef Colombia’

“La menor puntuación me tocó a mí ¡Qué triste! Estoy molesta, porque a mí no me ha sido fácil, entonces, llega un momento que las personas nos cansamos, y yo creo que hoy me cansé. No, no voy a estar en la final. Ya es claro, tengo muy poco puntaje, siempre me va mal con los chefs”

— Daniela Tapia