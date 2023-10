Christopher Carpentier presentó su nuevo equipo de trabajo, ¿sí renunció a MasterChef?

MastrerChef Celebrity Colombia está llegando a su fin y parece que los participantes de esta temporada no pueden más, pues están cansados de la presión de la competencia, además del desgaste emocional que es convivir con tantas personas, durante tantas horas y días. Sin embargo, no son los únicos agotados, los jurados y hasta Claudia Bahamón han revelado que hay días que no dan más.

Ya quedan pocos días para conocer quién será el ganador de MasterChef Celebrity Colombia 2023, pues solo quedan cinco competidores y dentro de poco se conocerá quién saldrá de la competencia para estar con los cuatro finalistas de la competencia y que los jurados puedan decidir.

Sin embargo, se corrió el rumor de que Carpentier no habría llegado a grabar las cuatro diferentes finales que se graban para evitar que se filtre información antes de tiempo, sino que solo habría grabado una y habría renunciado a ser presentador y chef jurado de la competencia que lleva tantas temporadas.

La información no se ha confirmado, pero Carpentier presentó en sus redes sociales su equipo de trabajo por fuera de MasterChef Celebrity Colombia.

Se trata del equipo de Avon y NATURA. No reveló detalles sobre de qué se trata este nuevo proyecto, pero los felicitó por el gran trabajo que hicieron. Sin duda, para muchos, podría tratarse de una indirecta para el equipo de MasterChef, considerando que de ser cierto el rumor, Carpentier habría salido en malos términos, hasta el punto de no querer ni siquiera volver al set para terminar la temporada.

Sin embargo, eso solamente se descubrirá el 8 de octubre, cuando sea la final del reality.