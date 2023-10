“Me dejé llenar la cabeza”: Zulma reveló si la sacaron de MasterChef Celebrity por ‘pura rosca’

Zulma fue una de las participantes que alcanzó el top 10 de MasterChef Celebrity Colombia, convirtiéndosela en una de las preferidas por varios espectadores, porque a pesar de que algunos la criticaban por su manera de hablar, tenía una personalidad muy dulce y solía ser amable con todos. Lo cierto es que muchos usuarios se quedaron con al sensación de que a la actriz colombiana la habían sacado por rosca, así que ella decidió hablar del tema en sus redes sociales y lo que realmente pasaba en cada reto.

Ahora mismo, MasterChef Celebrity Colombia está siendo criticada en redes sociales por varias razones. La primera, porque según dicen, prefirieron dejar a Carolina Acevedo y sacar al ‘Negrito’. Segundo, porque afirman que Jorge Rausch se pasó con los gritos que le pegó especialmente a Daniela Tapia y tercero, porque afirman que sacaron a Zulma por una salsa no tan bien preparada, pero dejaron a Carolina que ni siquiera la presentó.

Luego de varias semanas de la salida de Zulma, los usuarios en redes sociales decidieron preguntarle directamente qué pensó sobre su salida, así que ella decidió con toda la verdad:

“No, honestamente yo no sentí que hubo rosca con mi salida. Lo que pasa es que yo siento que uno no todos los días se levanta con el pie derecho y miren que a mi siempre me pasaba que emplataba de afán, siempre los últimos cinco minutos y justo ese día terminé más temprano que todos, me quedaron como 20 minutos y en ese tiempo me dejé llenar la cabeza de ‘cambiado, cambialo’ y como tenía tiempo, hice caso, me faltó confiar más en mi, yo creo que eso fue lo que pasó. Ese día tenía que ser mi salida”, afirmó finalmente Zulma.