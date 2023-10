The Weeknd cantó con fan colombiana en el concierto y su reacción causa risa en redes

The Weeknd llegó por segunda vez al país con un show a gran escala, que según los espectadores, ha sido el mejor de todo el 2023. Fueron muchas las expectativas por este concierto, ya que al ser a gran escala temían que no se llenara por completo El Campín.

Lea también: “Me duele tanto”: Arelys Henao se fue contra Gobierno Petro por falta de apoyo a las mujeres

El show comenzó a las 9:00 pm y los seguidores del cantante pudieron disfrutar de un repertorio de 33 canciones haciendo un recorrido musical por los diferentes álbumes de su carrera. Como has ido costumbre en todas las presentaciones de esta gira, The Weeknd baja un momento del escenario para poder cantar con sus fans. Pero en Colombia este momento se volvió uno de los más graciosos que fue compartido en redes sociales.

Lea también: El accidente que estuvo a punto de tener Juan Pablo Urrego grabando ‘Rigo’

El momento quedó capturado por los asistentes quienes no pudieron aguantar la risa al ver que la asistente que se encontraba en primera fila no se sabía la canción que estaba intentando cantar con ella “No me rio porque perfectamente sería yo”, “Amo estos videos”, " Vivió el sueño y es lo que se rescata, aunque no supe qué dijo la nena.”