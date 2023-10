¿Próxima eliminada? Participante de MasterChef Celebrity hizo dura confesión sobre su futuro en el reality

El reality más famoso de RCN televisión es precisamente, MasterChef Celebrity que año tras año se encarga de reunir a varios famosos en una misma cocina con el fin de poner a prueba sus habilidades culinarias. Si bien esta temporada está a punto de llegar a su fin en donde solo falta un eliminado para llegar a la anhelada final, esto no ha sido impedimento para los televidentes dejan claro quien es su participante favorito. No solo por su talento a lo largo de la competencia sino también por su relación con el resto de los participantes. Sin embargo, la tensión no resulta para nada sencilla, tanto así que Daniela Tapia terminó haciendo una dura confesión durante el difícil reto dentro de la competencia.

Y es que desde hace varios días los 5 concursantes Carolina Acevedo, Daniela Tapia, Adrián Parada, Nela González y Natalia Sanint ha estado bajo la lupa de los jueces, pues en los dos últimos retos han tenido que cocinar un plato en referencia de ellos o también seguir sus instrucciones. Con el fin de que quienes prueben esta recetan terminen cautivados y por ende, le terminen dando los mejores puntos a quien mejor logró desempeñarse.

Luego de que Tapia se convirtiera en la que menos puntos se llevó en el más reciente reto en donde solo 5 puntos se añadieron a su nombre, pero esto no fue lo único, pues también la famosa actriz fue el centro de atención. Pero no precisamente por hacer las cosas bien, sino, por el contrario, por no seguir las instrucciones e incluso terminar ‘alegando’ con los jueces, en este caso Jorge Rausch.

Pues el famoso chef no dudó en gritar e incluso dejar claro que Daniela debía guardar silencio en ciertos momentos y simplemente hacer lo que se le pedía. Si bien, en medio de varias risas la actriz lo tomó de la mejor posible, luego de escuchar el veredicto de los jueces dejó claro que ella sería la próxima eliminada del concurso de cocina, pues ella precisamente, era quien menor puntaje tenía con respecto a sus otros compañeros.

“No voy a llegar a la final”, reiteró Daniela Tapia. Y es que para sorpresa de los semifinalistas Natalia durante los más recientes platos ha logrado destacarse por su sazón y buen emplatado recibiendo incluso mejores comentarios que el resto de sus compañeros. Sin embargo, los televidentes aseguran que quien realmente se quedaría con este cuarto, pues sería Tapia y no Natalia, pues para muchos serían la final anhelada.