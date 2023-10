Le dan palo a Nicolás de Zubiria por “favoritismo” en ‘MasterChef Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó con su quinta temporada a apoderarse de la pantalla colombiana dando no solo una demostración de todo lo que cualquiera puede llegar a hacer con ingredientes, sino una invitación a un desfile culinario que desde años atrás acapara las miradas de todos, así como las críticas de los televidentes.

Y es que las últimas decisiones tomadas por los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch con respecto a las preparaciones de los participantes han desatado todo tipo de reacciones.

Hace pocas horas Nicolás de Zubiria publicó un seriado de imágenes de lo que han sido las recientes ediciones, por lo que el descontento de los televidentes no se hizo esperar.

“Los participantes cada vez sienten más cerca el final y hacen todo por sorprendernos, para nosotros tomar la decisión correcta es fundamental” — Nicolás de Zubiria

Como era de esperarse el post del chef se convirtió en el epicentro de críticas por parte de seguidores de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ quienes no dudaron en desahogarse con respecto a las últimas decisiones que se han tomado en la competencia.

Por falta de una salsa sacaron a Zulma, pero dejaron a Carolina

Algunas de ellas apuntan a un supuesto favoritismo en el que cual señalan casos como el ocurrido con Zulma Rey en el que salió por no poner una salsa, y lo comparan con lo ocurrido en la reciente eliminación en la que Carolina Acevedo hizo lo mismo, pero quien salió fue Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’.

“Reto de sal, Carolina no le pone suficiente sal: pasa. Proteína sin salsa...pero ‘ni la necesita’ y pasa...No creo que sean coherentes esas decisiones cuando ustedes mismos son los que viven diciendo cómo presentar un plato y cómo no hacerlo”, “Sorry Nico, pero ya el programa aburrió. Se nota demasiado las preferencias y lo arreglado que está con ciertas personas” y “Preferencia muy pero muy clara por Carolina... en todos los MasterChef sin salsa es motivo para la eliminación... a Zulma la sacaron por no tener una salsa aun estando sabroso y la eliminaron. ¿Qué pasó con Carolina? ¿Unas cebollas le salvaron la vida?”, destacan entre las reacciones.

Daniela Tapia no se quedó callada

Durante el capitulo 117 la actriz cubana Daniela Tapia hizo un comentario que también no pasó desapercibido en las redes sociales, pues indicó que a Carolina Acevedo le dejan pasar las fallas.

“Sin duda Caro cocina muy bien, pero cuando ha tenido errorcitos se hacen los ciegos” — Daniela Tapia