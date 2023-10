Manuela Gómez asegura que hay una entidad paranormal en su habitación

La exparticipante de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’, Manuela Gómez, se mostró por medio de las historias de su red social Instagram para contar una situación que vivió hace poco.

Y es que apareció recién salida del baño y vio una mariposa acostada sobre su cama, por lo que decidió agarrarla para luego tomar el celular y hacer una publicación, pero esto se vio impedido ya que murió repentinamente.

“Encima de mi cama se posó una mariposa, y yo la cogí como para ponerla en un lugar seguro porque no me iba a acostar ahí con la mariposa ahí para estriparla. Me estaba volando en los dedos y se murió. O sea, no logró entender cómo es posible que yo la cogí, ella se montó en mi dedo, movía las alitas y parce se murió”, contó en primera instancia Manuela Gómez.

Pero no ha sido ese el hecho que ha llamado la atención de Manuela Gómez, sino que lo relacionó con otra extraña circunstancia que ha estado viviendo y de la que mostró evidencia. Ya que comentó que ha sentido una presencia, específicamente en su cuarto, y que sus mascotas han sido las que la han percibido.

“Últimamente he sentido como que hay una presencia en mi habitación y los perros me lo han confirmado muchísimo. Estos días grabe a Agatha, donde ella realmente no está mirando hacia ninguna parte porque no hay nada, o sea es el techo como por la puerta. Y mira y mira, le ladra a algo y realmente no hay nada”, finalizó Manuela Gómez.

¿Qué significado tienen las mariposas en la casa?

La religión cristiana ve a la mariposa como un símbolo de resurrección, mientras que para el Feng Shui las mariposas son un símbolo de amor y libertad. Para algunas culturas, la mariposa representa resistencia, cambio, esperanza y vida. Aunque también historias que cuentan que las mariposas, especialmente aquellas que son de color oscuro, simbolizan el fallecimiento de un ser querido o luchas de la vida.