Jorge Rausch ya no pudo más: terminó a gritos con participantes en pleno reto de MasterChef

No tapan las ollas sino la boca de Jorge Rausch en Masterchef Foto: Instagram @jorge.rausch

MasterChef Celebrity Colombia es un reality que ha generado muchos sentimientos encontrados en los espectadores y los mismos participantes, que ya parecen no soportar un minuto más de convivencia ni de competencia. Sin embargo, no son los únicos que tienen que llenarse de paciencia hasta terminar la temporada, pues parece que los jurados ya no tienen más paciencia y se están desquitando con los mismos famosos.

Luego de cuatro meses y medio de grabación sin parar, es obvio que los sentimientos están a flor de piel, tanto buenos como malos, por eso, cada vez que tienen un reto definitivo, la presión hace que se pongan un poco más susceptibles a todo, incluso los chefs que se supone, también están para ayudar.

Sin duda, Rausch se ha ganado el corazón de miles con su manera de ser, pero ahora mismo se encuentra en tela de juicio no solo por haber sacado al ‘Negrito’, sino también por haber gritado en pleno reto por el estrés que tenía.

Cada participante tenía que pasar un laberinto para poder escoger un sobre que contendría el reto del día. Carolina Acevedo tomó el primer puesto para poder presentar el plato, lo que le generaba menos tiempo para ella de preparación, así que terminó con tremendo grito cuando le dijo a Rausch que no alcanzó a terminar.

Pero no fue la última, Daniela Tapia, también se llevó tremenda ‘vaceada’ porque no estaba haciendo las cosas bien y al ritmo que él necesitaba, por lo que Rausch no aguantó y terminó gritando a varios.