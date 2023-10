“La queremos fuera”: espectadores de MasterChef ya pidieron la cabeza de la siguiente participante

MasterChef Celebrity Colombia suele generar muchos sentimientos encontrados en los espectadores y los famosos que participan en el reality, pues a pesar de que se divierten cocinando y aprendiendo, no ha sido sencilla la convivencia, ya que muchos han resultado heridos y hasta mostrando detalles de su vida que no querían.

Lo cierto es que ahora los espectadores tienen entre ojos a otra participante que, al igual que Barragán, les irrita verlos. Juan Pablo era juzgado porque lloraba todo el tiempo, pero está participante parece ser muy conflictiva y melodramática, además de un bajo umbral al fracaso.

Se trata de Carolina Acevedo, quien hasta el momento fue muy popular por las diferentes peleas que protagonizó con Martha Isabel, pero lo cierto es que a pesar de que muchos no estén de acuerdo con el asunto, Acevedo está logrando entrar dentro de los finalistas gracias a su talento con la cocina.

En redes sociales, MasterChef Celebrity Colombia compartió la foto de varias de las participantes: Natalia, Nela, Daniela y Carolina, para alegrar el día de los seguidores del programa, pero en vez de recibir mensajes bonitos en aquella publicación, los espectadores aprovecharon para desatarse contra Carolina:

“A mi Carolina no me alegra la verdad”, “¿nos alegran?, será a ustedes porque a mi no. Muchísimo menos Carolina y Nela, las otras 2 son como pasables”, “Carolina no alegra a nadie. Qué mujer tan aburridora”, “Carolina no jugó con ética, jugó sucio. Atacó, invalidó a todo el mundo. Si ella gana como dicen, RCN está en el lugar equivocado. Un chef debe ser in líder integral”, afirmaron algunos usuarios en redes sociales.