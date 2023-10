“Hicimos un par de cositas”: Nela revela detalles de lo que pasaba detrás de cámaras de ‘MasterChef’

‘MasterChef’ es uno de los relalitys más queridos por los televidentes que está a punto de llegar a su fin este domingo 8 de octubre dando paso a ‘Rigo’, la nueva apuesta del Canal RCN.

Esta temporada estuvo llena de alianzas y rivalidades que hicieron que los televidentes generaran empatía y supuesto rechazo hacia algunos concursantes, entre ellas Carolina Acevedo. Nela, quien es una de las semifinalistas, ha interactuado con sus seguidores a través de redes sociales bien sea por una transmisión en directo, o por sus historias de Instagram teniendo como eje su participación en el reality.

¿Qué pasa detrás de cámaras de ‘MasterChef’?

En una de esas interacciones de Nela con sus seguidores, hubo un seguidor en particular que le preguntó si en algún momento “Éramos 24 lo que hacían todos de eso yo no me responsabilizo. Un par de veces hicimos cosas (...) muchos se iban a estudiar, a veces si parchábamos fuera de las cocinas, y cuando teníamos que viajar pues también”.

Por otra parte, muchos esperan que ella o Adrián sean los que se lleven la corona que los acreditará como los mejores del reality en esta edición del programa, ya que como han venido comentando los televidentes en redes sociales, Carolina Acevedo es la menos favorita para ganar.