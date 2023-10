Comparan a Mary Méndez con Regan de ‘El Exorcista’

La espectacular presentadora Mary Méndez ha sabido cómo sorprender más de una vez en todas sus redes sociales, y no solo se trata de lo que son sus rutinas de ejercicios para estar en formar y de cada cosa que recomienda para mantener una vida mucho más que fitness.

Una que otra vez Mary Méndez decide contar algunas cosas de su vida o simplemente hacer un chiste referente a la rutina, y más cuando se encuentra con sus divertidos compañeros de pantalla del programa ‘La Red’.

Es así como recientemente ha publicado un video en el que luce ataviada en un espectacular vestido de en tonalidades purpuras y naranja que es una secuencia de tiras que bordean su pecho y espalada a partir de un punto céntrico de eje que sostiene la estructura de la pieza.

La presentadora se graba modelando el diseño con la frase “¡Donde entiendan tu sarcasmo y tu sentido del humor, ahí es!”. Pero ha sido un comentario de su compañero Carlos Vargas se robó el show de la publicación. “Es que miren que ella puede girar la cabeza, esta es la espalda de ella. Como la de ‘El Exorcista’”, dijo Carlos Vargas.

Como era de esperarse la comunidad digital de la presentadora no dejó de pronunciarse por medio de los comentarios de la publicación, en la que con opiniones dividas se sumaron a lo dicho por Carlos Vargas y otros establecieron una crítica al no aceptar que haga este tipo de comparaciones.

“Cuando uno se ríe de uno mismo es porqué ya se está en otro nivel, que hermosura de mujer 🥰”, “Que comentario tan desagradable…😢 no creo que un comentario de esos este lleno de amor… Eso no va...”, “Ellos aman mucho a Mary, esos son juegos sanos que de verdad no son para hacer daño...bendiciones a todos” e “Inapropiado comentario, una cosa es un ‘chiste’ y otras faltas de respeto. No normalicemos lo que no se debe”, destacan entre los comentarios.