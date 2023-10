¿Qué pasó Carito?, ni la misma Carolina Acevedo se dio cuenta de la ‘burrada’ que dijo en MasterChef

Los famosos participantes de MasterChef Celebrity Colombia están más ansiosos que nunca, pues están en plena recta final y solo quedan 5 semifinalistas que están luchando con todo lo que tienen para poder lograr llegar al primer lugar y poder llevarse la millonada a su casa. Sin embargo, los espectadores no tienen compasión y no dejan pasar ni un solo detalle, así que crucificaron a Carolina Acevedo en redes sociales por la tremenda metida de pata que hizo en pleno programa en vivo.

En el episodio del 2 de octubre, la tensión estaba más alta que nunca, pues estaban luchando por los últimos tres puestos dentro del top 5 de la competencia, por ende, todos estaban corriendo y concentrados en hacer bien sus platos.

Fue en ese momento en el que Carolina Acevedo estaba hablando y estaba tan concentrada que no se dio cuenta del error que cometió al hablar al referirse sobre su plato. Mientras ella estaba abajo estresada cocinando, Natalia Sanint trataba de aconsejarla desde el balcón, ella afirmó:

“Esta salsa se me redució toda”

Obviamente, varios espectadores se dieron cuenta de su error y no pudieron evitar burlarse de ella:

“A mí me da igual cuando la gente dice las palabras mal, pero es que Carito”, “nueva conjugación del verbo reducir por Carolina Acevedo. ‘Se me redució, bravoooo”, “Carolina Acevedo dijo: esta salsa se me redució, se me re du ció. Se le iba como perdiendo esa clase forzada que intenta mostrar”, afirmaron varios usuarios en redes sociales.

Lo cierto es que a los minutos, Carolina volvió a hablar sobre su plato y su salsa, pero esta vez lo dijo bien.