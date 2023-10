“No soy tan fuerte”: ¿Carolina Acevedo afectada por MasterChef?, reveló cómo se siente después de tantas críticas

Carolina Acevedo ha sido una de las participantes más comentadas durante todo el reality de MasterChef Celebrity por su manera de interactuar con sus compañeros. Nadie duda de que sea buena cocinera, por algo ha llegado hasta el punto en donde está, pero lo que sí cuestionan es la manera de tratar a sus compañeros. Ahora, luego de casi terminar la competencia, Carolina abrió su corazón y reveló cómo se siente en MasterChef Celebrity Colombia, luego de recibir las críticas que ha recibido en redes sociales.

Sin duda, a los espectadores del programa del Canal RCN no se les escapa nada, por ende, siempre están al tanto de las actitudes de todos y son los primeros en criticar a los participantes en redes sociales. Carolina ha sido una de las que ha recibido buen ‘palo’ en redes sociales, sobre todo por ser tan directa, pero siempre se mostró muy fuerte frente a las situaciones. Sin embargo, no sería eso tan cierto.

A través de MasterChef Celebrity Colombia, reveló que estando en la competencia se dio cuenta que no era tan fuerte como pensaba:

“Yo pensé que era más segura y acá me di cuenta que no, que no soy tan fuerte”, afirmó la actriz colombiana.

En redes sociales parecen no compadecerse con ella, pues no hacen más que pedir que salga de la competencia, pues no les cae nada bien y aseguran que se contienen de ver episodios por su presencia. Sin embargo, la actriz ha demostrado que ha logrado llegar donde está por su manera de competir y sobre todo, por su manera de competir.