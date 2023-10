Mejores momentos de ‘El Negrito’ en ‘MasterChef Colombia’

El creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’, ha sido una de los concursantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ que más destacó en la actual temporada por su simpatía y por la creación de postres exquisitos.

Su salsa de “Maracumango” así como su perfecto arroz se robaron el protagonismo en cada presentación en la que destacó desatando así los halagos de los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, pero ‘El Negrito’ logró llegar a las puertas de la semifinal dejando un recorrido indiscutible lleno de divertidos momentos.

En el primer capítulo las celebridades tuvieron el reto de crear un suculenta, llamativa y sobre todo deliciosa bandeja paisa, algo que para algunos era tarea fácil, pero para otros no tanto.

Así fue el caso del equipo amarillo conformado por el padre Walter, el actor y cantante Karoll Márquez, el actor Biassini Segura y ‘El Negrito’. Precisamente este aseguró que el arroz que haría para la bandeja paisa, sería más que glorioso ya que se considera un experto haciéndolo.

Tiempo más tarde cada bandeja paisa estaba lista para ser probada por cada chef de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ Nicolás de Zubiria, Jorge Rausch, Christopher Carpentier y los nervios hacían parte del menú.

Ante la crítica del chef llegó también la del padre Walter, Biassini Segura y Karoll Márquez quien precisó que lo dejaron encargarse del arroz, porque alardeó de ser un experto.

Durante el capítulo 18 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ Carolina Acevedo tuvo la oportunidad de obtener un pin de inmunidad que la haría subir de inmediato al balcón, y le tocó escoger entre uno de los participantes quién sería el que portaría un delantal negro.

Desde ese momento las indirectas y advertencias, que se han conjugado con bromas, no ha faltado entre ellos dos en la cocina de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. El participante, en el capítulo 19, junto a Biassini Segura hicieron una dupla que se enfrentaría a un reto en el que quitarse el temido delantal negro y subir al balcón en el resto de la semana era el gran premio.

Al subir al balcón, tras ser salvado, ‘El Negrito’ le advirtió a Carolina Acevedo que en caso de que a él le toque estar en la misma posición que ella al escogerlo, no dudará en seleccionarla para que porte el delantal negro.

En capítulo 34 la disputa entre Carolina y ‘El Negrito’ se intensificó, pues tras una preparación que compartió con Biassini Segura, el creador de contenido se llevó los halagos de los chefs. Y allí, en pleno atril, le pidieron que agradeciera a Juan Pablo Barragán, pues él fue el encargado de formar los equipos y designarles la receta del día.

Ante el comentario Jorge Rausch le cuestionó si Carolina Acevedo le parece chistosa a lo que el creador de contenido respondió de una manera directa.

Tras la respuesta que dio el participante Carolina Acevedo no se quedó callada y de inmediato reaccionó con mucha molestia que se percibió en la cara de los demás compañeros que estaban en las estaciones.

“Que salga él porque me está discriminando. Eso que dijo no fue en la buena, eso fue feo. Ese comentario que se echó no fue bonito, no es un coste y yo no soy amiga de él para que se meta por ese lado”

La llegada del capítulo 64 se trató de un reto de campo en el que tenían que satisfacer las exigencias de una quinceañera en lo que sería su celebración junto a sus familiares. Para la preparación dividieron a las celebridades en dos equipos: uno comandado por el actor Juan Pablo Barragán y el otro por el actor y cantante Karoll Márquez.

El equipo de Barragán quedó conformado por la actriz Carolina Acevedo, la actriz Daniela Tapia, el humorista Adrián Parada, el músico Diego Sáenz, ‘El Negrito’, y la locutora Natalia Sanint. Pero ‘El Negrito’ y Natalia Sanint fueron cuestionados por estar comiendo mango en un momento.

“Si mi trabajo me permite comerme un mango, pues me lo voy a comer. A mí en ningún momento me dicen ven para que nos ayudes a emplatar. No yo estoy pendiente de mi arroz, él me ve comiendo mango y no sé si de pronto como él si está allá corriendo en su mentalidad dijo que ‘El Negrito’ no está haciendo un coñ@”

