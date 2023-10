‘El Negrito’ reveló a que se pudiera dedicar tras ser eliminado de ‘MasterChef Colombia’

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se acerca a su final avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también del aprendizaje que les dejó su estadía en competencia.

En el reto de eliminación del pasado lunes 2 de octubre, capitulo 116, inició con el pasillo de honor para los cocineros del reto de eliminación antes de conocer cuál sería la preparación que tendrían que hacer para asegurar su puesto una semana más y llegar a la semifinal.

Los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch revelaron que sería un reto libre por lo que las actrices Marianela González, Carolina Acevedo y Daniela Tapia junto al creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’, empezaron su preparación.

Finalizado el reto cada uno de los cuatro participantes pasaron al atril, con diversas críticas a los platos que debían ser de alta cocina. A los minutos fueron subiendo al atril las dos primeras semifinalistas, quedando tomados de manos Carolina Acevedo y ‘El Negrito’, quien se convirtió en el décimo noveno eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

A diferencia de otras despedidas esta se dio en medio de risas, pues ‘El Negrito’ siempre mostró su buen humor en cada una de las adversidades de la competencia. Al punto que hasta se burló de Zulma Rey cuando se despidió de competencia.

‘El Negrito’ no solo se fue por la puerta grande al ser eliminado con un buen plato y que recibió además la admiración de los Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, quienes le invitaron a seguir explorando sus conocimientos culinarios.

“Quién quita por ahí, no sé hago un emprendimiento de postres que me salen muy bien. No sé se me vienen muchas ideas ahora mismo”

— ‘El Negrito’