La gorda Fabiola revela que conoció el infierno cuando estuvo en coma

La ‘gorda’ Fabiola ha sido una de las humoristas más queridas y con mayor trayectoria en el país que junto a Sábados Felices del Canal Caracol, se adentró en los recuerdos de más de una generación de los hogares colombianos.

En el 2018, la humorista fue internada de urgencia por su estado delicado de salud, tras sufrir cuatro infartos. Su recuperación era tan poco esperanzador que su pareja Nelson Poania ‘Polilla’ llegó a firmar las autorizaciones correspondientes a la desconexión total después de pasar 25 días dependiendo de máquinas para poder permanecer viva.

En años anteriores, la humorista ya había comentado algo al respecto, dando testimonio de cómo despertó de manera milagrosa. En una entrevista con el canal de noticias Red+, Fabiola reveló detalles de lo que tuvo que ver mientras estaba conectada a los dispositivos médicos.

¿Qué fue lo que vio la gorda Fabiola?

Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han manifestado tener ciertas vivencias fuera del plano terrenal, que en el caso de Fabiola fueron tanto buenas como malas. En medio de su testimonio manifiesta " ¡Por qué me trajiste acá me preguntaba, cuánto tiempo duré allá, no sé. El infierno es atemporal igual que es el cielo, no hay horas, no hay nada, es un socabón, lugubre, ni calor, ni frio, ni llamas, nia ntochas, solo personas malas, solo personas sufriendo”

Adicionalmente comentó que al despertar progresivo que tuvo, vio arcángeles a su alrededor con una luz azul brillante y llena de paz. Por su parte, os internautas también dieron sus opiniones frente al tema " Cada quien vive su cielo o su infierno de distinta manera”, “Dios siempre nos da la oportunidad seamos agradecidos. y te creo los arcángeles y los angeles son seres andrógenos.”