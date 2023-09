Alina Lozano y Jim Velásquez están siendo víctimas de extorsión por una foto íntima

Alina Lozano y Jim Velásquez han sido una de las parejas más comentadas en los últimos meses, debido a su relación en redes sociales, donde en repetidas ocasiones admitieron que estaban en una relación sentimental, hasta el punto de llegar a comprometerse. El sueño de dar el “Si, acepto” en el altar se vio interrumpida hace unas semanas desde que anunciaron su separación definitiva.

A pesar de la noticia que causó tristeza en algunos de sus seguidores, ellos siguieron creando contenido juntos así como transmisiones en vivo. Pero lastimosamente, en una de esas transmisiones, Alina Lozano hizo un comentario que nadie se esperaba “El tema con Jim está álgido por lo que les conté, de que le habían pedido una plata dizque para que no publicaran unas fotos mías de hace tiempo, y yo, pues, me negué completamente a que él hiciera algo así, pero llegó y está como bravo y yo no quiero discutir más sobre el tema, porque la verdad, a mí no me parece tan importante, ni tan relevante”.

En medio de la discusión interna de la pareja, Alina añadió “¿tú crees que te ofrecerían plata? Culturalmente, una mujer a mi edad, para muchas personas, excepto para ti, ya no es un símbolo erótico de nada”. Además el creador de contenido y actor añadió lo mal que se sintió al respecto “Ay amigos, ustedes no saben como se siente esto, es muy difícil entender por qué ella tuvo que mandar fotos. No sé qué pensar, y lo peor es que son tres fotos las que mandó Alina”.

¿Cuánto están pidiendo por no revelar las fotografías íntimas?

Según lo evidenciado en la transmisión son cerca de $ 5.000.000 de pesos colombianos que están pidiendo los delincuentes para no revelar dichas fotografías de la actriz.