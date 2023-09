¿Lo regañó? Por estas razones el papá de Jenny López confrontó a Jhonny Rivera

Desde hace un tiempo se han venido rumorando varias cosas sobre la vida amorosa de Jhonny Rivera, especialmente porque muchos de sus fanáticos no podían creer que estuviese soltero. Es por ello que Jenny López, su actual pareja, quiso romper el silencio y confirmar su relación. Ahora bien, la reconocida pareja estuvieron de visita en el programa de La Kalle, en donde revelaron detalles íntimos de cómo se enamoraron y cómo inició la relación que actualmente es una de las más sonadas en el mundo del espectáculo; el artista confesó que tuvo que ponerle la cara al suegro tras confirmar el noviazgo.

Según contó Jenny, el primer contacto que tuvo su papá con Jhonny Rivera fue cuando, tocando puertas, lograron que el artista cantara junto a ella su exitosa canción ‘Empecemos de cero’ en un concierto en el Cauca.

“Un día me hizo una invitación muy especial para un concierto en Feria de Flores (...) Esa vez me dio la oportunidad de viajar en su bus con mi papá”, contó Jenny.

Tras esta afirmación, surgió la duda en el set de cuál fue la reacción del papá de la joven luego de confirmar su cercanía, a lo que en medio de risas, Jenny contestó que sus padres siempre la han apoyado en cada decisión; sin embargo, Jhonny añadió que sí hubo una preocupación y hasta tuvo que tomarse un tinto con el suegro para charlar sobre el tema con calma.

“Se preocupó (...) Me invitó a tomar tinto, me dijo que ya se había enterado de que ya nosotros teníamos un proyecto sentimental y que realmente él no se oponía al tema de la edad, pero que sí le preocupaban las verdaderas intenciones mías, que porque a él le dolería mucho ver a la hija sufriendo”, explicó Jhonny.

De hecho, el intérprete de ‘Soy soltero’ aclaró que aprovechó el momento para darle un poco de tranquilidad al papá de la joven y pedirle su “bendición” para continuar con la relación.