¿Participante del ‘Desafío The Box’ quiere estar en ‘MasterChef Colombia’ 2024?

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo inolvidable.

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de las montañas de Tobia y ese es el caso de Bogdan.

Y es que el integrante de la casa Alpha en el ‘Desafío The Box’ ha estado más que al pendiente del programa competencia ‘MasterChef Celebrity Colombia’, pues no ha dudado en reaccionar a las eliminaciones.

Así ocurrió con la recuente salida de la actriz Martha Isabel Bolaños en la que Bogdan no dejó de pronunciarse al respecto sobre la actriz destacando de manera simple sus habilidades en la cocina en un comentario que dejó en las redes del programa de RCN. “Martica buena cocinera 👏”, escribió Bogdan.

Lo mismo ocurrió en el reto de eliminación del pasado domingo 10 de septiembre, capitulo 95, en el que se enfrentarían las actrices Carolina Acevedo, Marianela González, Daniela Tapia, Martha Isabel Bolaños y Zulma Rey.

En ese entonces Zulma Rey se convirtió en el décimo quinta eliminada en medio de las lágrimas de sus compañeros, así como el pesar y también el asombro, que se extendió a las redes sociales al publicar el clip de despedida en el que aseguraron que debía salir Nela y no ella. Una de las reacciones que más destacó es la del participante del ‘Desafío The Box’, Bogdan, quien escribió “No me parece Justo…. o sea, nooo, debía salir Nela”.

En ese entonces algunos indicaron que el creador de contendido estaría haciéndose notar para ser tomado en cuenta como uno de los participantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. De ser así no sería la primera vez que esto ocurriría pues es de recordar que la actual temporada las actrices Martha Isabel Bolaños y Daniela Tapia estuvieron juntas en el ‘Desafío Marruecos’ del 2014.