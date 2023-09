Momentos más polémicos de Martha Isabel en ‘MasterChef Colombia’

En la reciente eliminación de ‘MasterChef Colombia’ salió la última concursante que hacía parte del elenco del éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’, Martha Isabel Bolaños, pues Luces Velásquez y Julio Cesar Herrera salieron tiempo atrás.

El paso de Martha Isabel Bolaños se dio en medio de mucho sabor, sazón, amor a Cali y también de una serie de acontecimientos que le pusieron picante a la competencia desde el primer día.

Durante el capítulo 4, a principios de competencia, los 26 concursantes tuvieron un reto de campo en la bella Cartagena, ellos debieron cumplir con una serie de actividades para pasar a las cocinas.

Allí se dio el primer roce de entre Martha Isabel y Carolina Acevedo, luego que les tocó sostener con la cabeza las cestas de las palanqueras y Carolina tuvo que meter la mano para que esta no se cayera, lo que enfrentó en esa estación a los demás.

En el capítulo 13 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ muchas cosas quedaron al descubierto, esto después de que la presentadora Claudia Bahamon le preguntara a cada uno de los participantes si creían en una segunda oportunidad, ya que ese día habría un reto de salvación.

Pero la presentadora profundizó más y les cuestionó a algunos participantes sobre cuáles han sido las ocasiones en las que han aprovechado una segunda oportunidad. Mas tarde fue la oportunidad de Martha Isabel Bolaños, quien abrió su corazón con la pregunta por lo que su respuesta habló del amor en su vida.

“La estoy esperando Clau, estoy esperando que llegue el amor a mi vida por segunda vez. Ustedes saben que uno no se queda con el amor de la vida, no, pocas veces. Esa relación pasó y ahora estoy esperando que llegue el amor de mi vida otra vez”

Durante el capítulo 23 cuando en ese entonces quienes tenían pin de inmunidad, Natalia Sanint y el cantante Karoll Márquez, debían conformar equipos, y por ende ir escogiendo uno a uno a quienes conformarían cada estación. Es así como Natalia Sanint al escoger emitió unas palabras que dejaron más preguntas que respuestas.

“Es una persona chévere, inventa cosas cheves en la cocina, y me cae bien, pienso que uno escoger gente para el equipo que es chévere, o sea que no me van a regañar, por ejemplo, escojo a Julio”

Pero seguidamente lejos de las cámaras de la cocina, en el testimonio individual la locutora se refirió a un episodio que vivió con Martha Isabel Bolaños durante uno de los retos.

“En el reto que me hice con Martha Isabel ella me regañaba”

En su testimonio individual Martha Isabel Bolaños no se quedó callada y se refirió a lo sucedido. Indicó que metió toda su fuerza vital para cocinar, más no para complacer a nadie.

“Nada que ver, definitivamente es una persona con la que no me interesa acercarme, porque eso que hizo ahí en frente de las cámaras, me dejó desconcertada. Esa famita de regañona, de mandona que dijo Natalia, no se la acepto”

— Martha Isabel Bolaños