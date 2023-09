“Para tapar los morados”: Carolina Cruz reveló detalles de la situación que enfrenta y las repercusiones que ha tenido

La caleña Carolina Cruz se ha convertido en una de las personalidades más famosas en la esfera del entretenimiento, pues además de haber hecho parte del reinado de belleza su carrera logró un crecimiento imparable, convirtiéndose en modelo, presentadora y empresaria. Actualmente, la caleña hace parte de ‘Día a Día’ de Caracol televisión, a la par busca seguir dando a conocer su fundación ‘Salvador de Sueños’, uno de sus proyectos más importantes, luego del complejo momento de salud que atravesó su segundo hijo Salvador, fruto de su relación con Lincoln Palomeque. Sin embargo, la vida de la caleña no ha sido color de rosa, pues recientemente dejó ver la inseguridad que enfrenta en su rostro y las repercusiones que ha tenido tapando los morados con su cabello.

Y es que gracias a la amplia visibilidad que ha logrado adquirir desde hace varios años le ha permitido crear una amplia comunidad a través de sus redes sociales, quienes están pendientes de cada uno de sus movimientos. Aunque luego de las diversas polémicas en las que se ha visto inmersa ha buscado pasar un poco más desapercibida. Sin embargo, en esta ocasión terminó generando sorpresa con sus declaraciones.

Carolina Cruz reveló la inseguridad que enfrenta con las manchas en su rostro

La caleña por medio de su Instagram compartió una serie de fotos en las que explicó la situación que enfrenta. En principio, Carolina indicó que aquella selfie resultaba ser de un antes, pues desde hace algún tiempo y debido al maquillaje, las luces y demás elementos con los que comparte diariamente su piel se ha visto afectada a partir de varias manchas.

Carolina decidió ponerle un alto a esta situación, sometiéndose así a un procedimiento con el fin de poder atenuarlas de la mejor posible: “Nunca antes me habían atacado las manchas directamente y me han hecho de todo”. Asimismo, la presentadora reiteró que se trató de varias agujas, pues a pesar de los dolores tiene fe en que su rostro puede mejorar.

Sin embargo, antes de poder ver los cambios esperados 8 días después del tratamiento cuenta con diversos morados en algunas parte de su rostro, explicándole a sus fans que este es el motivo por el que suele taparse el rostro durante el programa: “Me acostumbré a las manchas, pero no me gusta el maquillaje y quisiera estar con la cara lavada después del trabajo, pero las manchas me generan inseguridad”. A pesar de que no es el resultado final, la caleña reiteró que se siente emocionada, pues tiene claro que todo es un paso a paso: “Pelo en la carita para tapar los morados”.