“Me temblaban las piernas”: Paola Jara apareció llorando en sus redes revelando la situación que afrontó

Una de las cantantes de música popular más famosas en la industria musical es Paola Jara quien ha logrado destacarse en diversos escenarios a nivel nacional e internacional. Además, de su sonada relación con el también artista Jessi Uribe con quien ya lleva cuatro años de unión, siendo blanco de críticas en repetidas ocasiones. Pero eso sí, la serie de proyectos en los que ambos se encuentran inmersos resultan siendo los principales protagonistas, en donde el revuelto de emociones e incluso las lágrimas lograron robarse el show, revelando la situación que afrontó.

La cantante quien suele ser muy activa en sus redes sociales compartiendo los diversos detalles de sus próximos conciertos y también las colaboraciones que tiene en mente. Sin dejar de lado, aquellas actividades que realiza en sus tiempos libres como lo son el hacer ejercicio y también ahora demostrando y practicando sus habilidades en el baile, tarea que no le ha resultado para nada sencilla.

Recientemente, la reconocida artista volvió a aparecer en su cuenta de Instagram en donde no dudó en mostrar su emoción incluso en medio de varias lágrimas, pues Jara confesó que ahora que ha tenido algún tiempo libre ha buscado estar mucho más cerca de sus seguidores. Por ende, leer cada uno de sus comentarios, sobre todo los que se presentan en su más reciente post durante los ‘Premios Mi Gente’, en donde se encargó de revelar el complejo proceso que atravesó con el fin de que su presentación resultara siendo todo un éxito.

Pues, la paisa indicó que aunque sus seguidores la vieron como es costumbre, las lágrimas, la ansiedad, los nervios en donde sus piernas hasta temblaban e incluso hasta su vista terminó nublada. Sin embargo, su mayor enfoque fue pensar en que podía lograrlo: “Demostrarme que puedo con todo lo que me propongo en la vida (…) con algunos errores y mil cosas por mejorar”. Asimismo, reiteró que aquella noche estuvo llena de sentimientos, pero al final la felicidad fue infinita, pues logró llevarse el premio a Mejor Cantante.

Por supuesto, la serie de agradecimientos no se hicieron esperar, reiterando: “Por todas las mujeres que hicieron camino, por quienes lo venimos haciendo y que así como yo no van a parar de luchar hasta alcanzar cada uno de sus sueños”. Si bien estas palabras las agregó a la serie de imágenes que compartió, antes de hacer ejercicio no dudó en volver a referirse al tema, reiterando que aunque no quería llorar las palabras de apoyo y cariño lograron robarse su corazón: “Estoy muy agradecida con ustedes, gracias por creer en mí, por creer cuando ni yo creo en mí”.

Lo cierto es que los momentos de sensibilidad en Paola fueron más que evidentes, pues es la primera vez en que se deja ver en medio de lágrimas ante las cámaras y asimismo siendo sincera frente a este tema que le generó tantas emociones.