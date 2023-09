¿Condiciones inaceptables? Participante de MasterChef Celebrity reveló que no volvería a estar en un reality

Uno de los realities que sin duda ha logrado cautivar a los televidentes en cada una de sus temporadas ha sido ‘MasterChef Celebrity’, pues a lo largo de varias temporadas se ha encargado de reunir a diferentes famosos quienes más allá de aprender a cocinar y buscar llegar a la final. También son blanco de diversas críticas en medio de los tensos momentos que se viven, pues estos sacan lo mejor y lo peor de cada unos de los participantes. Sin embargo, uno de los concursantes confesó que no volvería a participar de un reality y reveló los fuertes motivos.

Una de las salidas que más marco un precedente dentro de la competencia fue la de Juan Pablo Barragán quien más allá de destacarse por su talento en la cocina también lo hizo por las energías que lograba irradiar dentro de la competencia, convirtiéndose en la alegría y la unión dentro del reality de cocina. Sin embargo, el exparticipante mostró que no todo es color de rosa y las complejas gracias no resultan para nada sencillas.

Juan Pablo Barragán de MasterChef Celebrity confesó que no volvería a un reality

El famoso actor estuvo invitado hace varios días al programa ‘Buen día Colombia’ en donde reveló detalles de su salida y también los mejores momentos que vivió con sus compañeros, dejando claro que había alcanzado la felicidad gracias al poder estar en el programa y un sinfín de aprendizajes y por supuesto, los grandes amigos que MasterChef Celebrity le dejó.

Sin embargo, una de las mayores sorpresas que se llevaron los participantes fue que Barragán fue enfático en que no volvería a participar en un reality de este tipo. Primero, indicó que le costaba mucho el ser pasar al atril y por ende, resultar siendo calificado: “Esa vaina no me gusta, para mí no hay bueno ni malo para mí la concepción de mi vida es otra”, reiteró el actor.

Juan Pablo confesó que a las dos semanas de ingresar ya estaba loco, así que se concentró por seguir dentro de la competencia, “Estar en un reality es muy difícil para mi cerebro”, resaltando que se sentía agradecido por la oportunidad que le dio RCN televisión. Pues ha sido uno de los participantes de su carrera actoral, motivo por el cual también decidió ser parte del famoso reality de cocina.

“Yo no volvería, no. Me tendrían que pagar mucho dinero para que yo vuelva a otro reality”, confesando que alrededor de las 6:30 ya tenía que estar listo, luego de esto tenían que según él, cocinar durante dos ocasiones, realizando las diversas entrevistas en donde el tiempo pasaba a mil lo que producía que llegara nuevamente a su hogar sobre las 9 de la noche, en donde varios buscando seguir aprendiendo y repasando varias recetas.