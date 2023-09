¿Con cuáles canciones se puede celebrar el Día de Shakira?

Shakira es sin duda alguna una de las mayores exponentes musicales del mundo, que al escucharse décadas atrás más allá de su natal Barranquilla y retumbar por toda Colombia migró con su voz a representar a todo un continente y sobre todo a la latinidad.

Ante esto, desde Spotify Colombia, inició una campaña a finales del mes de agosto que se apoderó por completo de las redes sociales con la etiqueta “Shakira merece un día”. Y es así como el pasado 15 de septiembre anunciaron que el Día de Shakira sería el 29 de septiembre, fecha en la que se cumplen los 25 años de su disco ‘Dónde Están Los Ladrones’.

Ninguno de los éxitos que han alcanzado a lo largo de su trayectoria musical faltan en diversos eventos de talla internacional poniéndole el sello colombiano y latino con su ritmo y movimientos.

‘Antología’

Este es el favorito de todos los tiempos y se desprende de su producción discográfica ‘Pies Descalzos’. Y sigue siendo uno de los temas de la cantante que su fanaticada no deja de cantar por su temple romántico y delicado que sea pasea por frases tristes y de la ausencia de un amor que ya no está.

‘Waka Waka’

El tema ‘Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA World Cup Song)’ de Shakira fue con la colaboración del grupo sudafricano Freshlyground que combina ritmos e instrumentación afro-colombianos con la soca, género musical de Trinidad y Tobago derivado del calipso.

Cada uno de todos los beneficios generados por el tema se destinaron a la campaña benéfica de la FIFA 20 Centers for 2010. Pese a que en un principio no se incluiría en el álbum de la cantante colombiana ‘Sale El Sol’ por derechos de autor, finalmente fueron agregadas las dos versiones: español e inglesa.

‘Ojos Así’

Es una de las canciones en español más exitosas de la carrera de Shakira, pues con ella hipnotizó al mundo y lo puso a sus pies con sus ritmos orientales y movimientos de cadera. La versión unplugged de la canción, interpretada por la cantante en su concierto acústico para MTV Latinoamérica en agosto de 1999, es considerada por muchos como la mejor presentación en vivo de Shakira y una de las más emblemáticas del pop latino.

Dentro de la canción el coro es en árabe, que traducido al español dicen “Señor del cielo, la esperanza está en ti. En sus ojos veo la vida Vengo a ti desde este universo. Por favor, Señor, responde a mi llamado”.

‘Whenever, Wherever’

En 2001, Shakira sacó su primera canción en inglés. La primera canción que hizo en otro idioma fue su éxito ‘Whenever, Wherever’. Esta canción le permitió ser reconocida para el mundo del habla inglesa y el reflejo de su alcance que fue consiguió el puesto número seis en la lista de Billboard Hot 100.

En el video musical Shakira aparece en paisajes mostrando distintos elementos como la tierra y el agua. Este clip se convirtió en un éxito siendo transmitido en los distintos canales de videos musicales en sus dos idiomas, principalmente en MTV.

‘Hips Don’t Lie’

‘Hips Don’t Lie’ es el segundo sencillo del disco ‘Oral Fixation’ y que se convirtió en todo un éxito rotundo y le permitió a Shakira liderar la principal lista estadounidense de música, convirtiéndose en la primera y única canción de la cantante en lograrlo.

La canción, que contiene un sample de la canción ‘Amores Como El Nuestro’ de Jerry Rivera, se convirtió en el primero de la cantante en ser promocional de un Mundial De Futbol como lo fue en Alemania 2006 cuando Italia ganó la Copa del Mundo. La cantante hizo retumbar el 9 de julio de 2006 todo el Olympia Stadion de Berlín.