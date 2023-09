El reconocido fotógrafo de TikTok tuvo una sesión fotográfica con la mujer más pequeña de Colombia

Sebastián Moreno es el reconocido fotógrafo capitalino que se ha apoderado de TikTok gracias a su particular manera de sacar fotografías en las calles no solo de Bogotá, sino de diferentes ciudades del país.

Uno de los sellos distintivos de Sebastián ha sido que aparte de hacer las fotografías, permite que las personas cuenten su historia de vida, y entender un poco más sus realidades. Además, se ha destacado por brindar apoyo a perros callejeros y a trabajadores informales. El capitalino ha sido varias veces tendencia en TikTok, precisamente por generar empatía y solidaridad con las personas.

En esta oportunidad Sebastián lo vuelve a hacer, y es que en colaboración con Diana, la mujer más pequeña de Colombia y Latinoamérica realizó uno de sus conocidos videos y sesiones fotográficas. Pero en esta ocasión lo que más resaltó fue la personalidad y carisma de la invitada, haciendo que los internautas resaltaran dichos aspectos.

“Diana, eres muy bonita y una dulzura!!! me encantan todas las historias y el respetuoso trato que les das a todos”, “Queda demostrado que para ser grandes personas no se necesita tamaño si no corazón”, fueron algunos de los comentarios sobre al actitud arrolladora. Así mismo, los seguidores de Sebastián esperan verla en TikTok, ya que consideran que gracias a dicha personalidad, le podría ir bien en dicha red social.