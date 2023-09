¿Quién le puso el apodo a Adrián Parada en ‘MasterChef Colombia’?

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa su recorrido de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, y en especial cuando de retos se trata.

De los concursantes de la actual edición ha sido el humorista Adrián Parada uno de los que más ha resaltado, pues con sorpresivas elaboraciones y presentaciones de emplatado exquisitas se ha ganado la popularidad como uno de los grandes favoritos a ganar ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Adrián Parada siempre tiene una carta reservada para sorprender en sus elaboraciones y al momento de pasar al atril ha dejado con la boca abierta a más de uno en competencia y entre ellos está la actriz Carolina Acevedo.

El humorista se ganó el apodo de ‘Tía Parada’ por parte de Carolina Acevedo y en más de un capítulo ha dicho que es por la exactitud, perfeccionismo y carácter del concursante haciendo referencia a esas tías que tienen esa característica en la familia.

En el capitulo 110 no fue la excepción y la actriz volvió a llamar al humorista como la ‘Tía Parada’, ya que presentó una baklava, que es un pastel árabe elaborado con una pasta de pistachos o nueces trituradas, distribuida en una masa filo y bañado en almíbar o jarabe de miel

“Está perfecto, pincha tía Parada. Yo quería hacer una blakava, pero ya se mandó la tía Parada, entonces ya hay que tacharlo, no blakava, porque yo no me copio”

— Carolina Acevedo