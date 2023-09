‘Epa Colombia’ responde a quienes no aceptan su embarazo junto a su novia

Daneydi Barrera desde que estaba en su relación con Diana Celis manifestó sus deseos de llegar a ser madre, pero que no había podido quedar en embrazo a pesar de los diferentes intentos por medio de inseminación artificial. Desde ese momento la empresaria había sido blanco de críticas, ya que muchos consideraban que ese no era “el orden de las cosas”.

Ahora que se conoció públicamente que ‘Epa Colombia’ ya está esperando a su primer bebé gracias a la ayuda de un nuevo profesional, han sido muchos los comentarios en torno a la nueva etapa de su vida. Por una parte están quienes critican el estado mental de Daneydi, al mencionar que no está en las condiciones psicológicas necesarias para ser madre. Así mismo muchos critican el hecho de la cantidad de dinero que gastó en el proceso manifestando “El dinero que se gastó intentando ser mamá, lo pudo gastar ayudando a los necesitados”.

Debido a las constantes críticas, Daneydi junto a su novia Karol Samantha respondieron preguntas como síntomas, cambias en su proceso, el valor del procedimiento entre otras cosas. Una de las preguntas que comentó Karol fue “Amor, ¿Qué piensas de la gente que no acepta nuestro embarazo?” a lo que ella responde “Yo he visto todos los comentarios, me han dado duro, me he sentido mal. Uno está en un momento en el que se siente como llorón como sentimental”, mostrando su lado más sentimental. Además, añadió que no necesita a ningún hombre a su lado para cumplir su sueño de ser mamá.

Por su parte, los seguidores de la empresaria demostraron su apoyo “no tienes por qué ser importante lo que piensen los demás”, “Que viva ese embarazo que gocen bastante ese bebé”, “Desde que ustedes sean felices y ahora que la familia se crece los de más no importan menos los que critican”