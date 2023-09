¿En quiebra?: Alina Lozano reveló que Jim Velásquez gastó su plata y no tendrían ni para el mercado

Alina Lozano y Jim Velásquez son dos creadores de contenido que pusieron a hablar a todo el mundo en redes sociales por su polémica relación amorosa que tienen, sobre todo por la diferencia de edad. Lo cierto es que hace poco se casaron en el mar y ahora se estarían arrepintiendo de la decisión que tomaron.

La pareja ha generado comentarios encontrados, incluso por parte de participantes de MasterChef, pues Zulma Re les hizo saber que no creía en nada de lo que estaban mostrando en redes sociales. Sin embargo, otros, por el contrario, les dejan mensajes de apoyo y amor, afirmando que, al fin y al cabo, el amor no tiene edad.

A través de un live que realizaron en sus redes sociales, los dos creadores de contenido revelaron que no estaban muy bien económicamente, pues habían decidido llevar su matrimonio en la playa, además de otro viaje que realizaron juntos, por ende, habían quedado sin dinero.

De hecho, revelaron que no tenían persona que le ayudara con los trabajos de la casa y casi que no tenían ni siquiera mercado para comer. Al parecer, todo se trataba solo de publicidad, pues el objetivo del live era para mostrar una aplicación que muchos influencers están promocionando a través de sus redes sociales.

¿Por qué Zulma no cree en la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez?

La participante de MasterChef Celebrity Colombia se acercó a Jim y le dijo:

“Ella me dijo, ‘pero eso es mentira, ¿verdad?, y yo le dije, ‘no, ¿porque?’, ella me dijo, ‘es que no puedo creer que sea verdad. Te voy a ser muy sincera, es que yo siento que a ustedes les falta la pasión cando hacen videos, les falta deseo’ y yo el dije ‘pues para los videos actuamos, es comedia, es otro mood’, y me dijo ‘yo siento que no es verdad por eso que veo’”