Carolina Acevedo amenazó con golpear a participante en ‘MasterChef Colombia’

Durante el capítulo 107 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ varias fueron las emociones que se vivieron esto luego de que los siete concursantes que siguen en competencia se tuvieron que volcar a una preparación para ganar minutos que les servirán en el reto de salvación.

A diferencia de lo ocurrido la semana pasada la actriz Carolina Acevedo no ha podido acumular minutos mientras sus compañeros sí, uno de ellos ha sido el creador de contendido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’, quien obtuvo sus primeros cinco minutos.

“Tú deja de cantar victoria que nos vemos en el próximo reto y te doy en la cara. Yo ni siquiera lo hubiera llamado si fuera chef” Carolina Acevedo

A eso se sumó que la preparación de ‘El Negrito’ contenía su formula ganadora con la que ya ha presentado diversos platos que le han dado el triunfo, lo que no pasó desapercibido por la actriz, quien se lo recriminó en medio de su derrota.

Tal y como acostumbra al pasar y regresar del atril, el concursante bromea con sus compañeros y esta vez no fue la excepción, pues al recibir el botón de tiempo le pidió a Carolina que lo ayudara a ponérselo, pero esta reaccionó de manera negativa a la petición.

“Mani, ven acá ¿me hace un dos y me lo pones? Hazme el dos, colabórame”

Pese a que Carolina mostró su satisfacción por el triunfo de los 10 minutos de la locutora Natalia Sanint, no pudo ocultar su molestia al ver que ‘El Negrito’ se haya quedado con los otros tiempos en juego.

“Yo creo que si ella me pega la pueden sacar de la competencia ¿Sí o qué? Yo me lo pongo solo por eso me lo gané”

— ‘El Negrito’