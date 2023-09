Ella es la nueva periodista de Noticias Caracol que no bajan de “mamacita”, dejó ‘boquiabierto’ a más de uno

Se trata de Laura Rojas Muñoz, una joven periodista que enfocó su carrera a la recopilación de los acontecimientos económicos más importantes del país. Hace poco la mujer hizo su primera aparición en el noticiero estelar de Caracol Televisión y tuvo una muy buena acogida, no solo por su habilidad para hacer televisión en vivo, sino también por su llamativa apariencia física que dejó con la ‘boca abierta’ a más de uno.

La reportera demostró con su profesionalismo y destreza para realizar directos en televisión que es toda una autoridad en la materia. Sus nervios de acero y precisión para hablar de los temas económicos del momento, le han permitido ganarse un espacio en el sistema informativo con el rating más elevado en Colombia.

“Este fue uno de los primeros pasos en vivo en mi nuevo lugar de trabajo (Noticias Caracol) La adrenalina se multiplica al mil. Hoy, luego de tantas emociones, me despido Revista Semana, lugar del que siempre estaré agradecida por la confianza y el cariño que brindaron y que, por supuesto, me permitió abrir nuevos caminos para crecer como periodista económica, una fuente a la que le tengo profundo respeto. Espero ahora me acompañen en esta nueva casa para seguir creciendo y formándome en esta linda labor de informar”, señaló Laura Rojas en sus redes sociales.

Laura Rojas no solo es una destacada periodista. También es el orgullo de su familia, quienes no dudan en demostrarle su cariño a través de redes sociales, cada vez que la ven haciendo sus sueños realidad en las pantallas.

Aunque los televidentes se han percatado de sus excelentes habilidades profesionales, también han aprovechado para resaltar su belleza física. A la joven no la bajan de “mamacita, tesa y profesional”.

Ella es Laura Rojas Muñoz, la nueva cara de Noticias Caracol

Laura Rojas Muñoz es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Según su perfil en Linkedin, su pregrado inició en 2013 y finalizó en 2018. Tras salir de la facultad, rápidamente escaló en los diferentes medios de comunicación. Pasó por las redacciones de CristoVisión, Canal Capital, RTVC Noticias y Revista Semana. Finalmente, Rojas asumió el cargo de periodista de economía en Noticias Caracol.

Así luce Laura Rojas, de Noticias Caracol