“No saben lo que ha sufrido”: exempleada de Shakira defendió a Piqué y reveló graves problemas familiares

Desde que Shakira lanzó su última canción, ‘El Jefe’, las redes sociales han explotado por los nuevos detalles que se han revelado de su relación con Gerard Piqué, que al parecer, su ruptura no solo se debió a que ya no se querían, sino actitudes inaceptables por parte del futbolista. A pesar de todas las críticas a Piqué, parece que una exempleada de la pareja lo defiende y asegura que nadie conoce la verdad del drama familiar.

Así como Lili arremetió contra Gerard, una mujer que, dice, trabajó con la pareja mientras ellos vivían en España, aseguró que Shakira era una persona terrible. Se llama Cristina Cárdenas, quien estuvo con ellos cuatro años.

“En todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella (...) Es que no tiene palabras, porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y poner de cara a la pared. Es que no hay más palabras”, afirmó la mujer.

Además de eso, aseguró que está llena de inseguridades:

“Una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis”, dijo Cristina.

Pero no fue todo, de hecho, aseguró que la plata que le pagó a Lili fue solo un milagro, teniendo en cuenta que podría ser la mujer más tacaña que se haya podido conocer.

Hasta el momento, Piqué no ha dicho una sola palabra y probablemente no lo haga, teniendo en cuenta que no hay palabra que diga que no sea criticada en redes sociales.