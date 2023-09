Carolina Acevedo reveló el trauma que le dejó perdonar tantos cachos y casi llora en MasterChef

Carolina Acevedo, participante de MasterChef Celebrity Colombia, es una de las más criticadas de la competencia, debido a las polémicas peleas que ha tenido al aire, sobre todo con Marta Bolaños. Sin embargo, es también admirada por su personalidad y su corazón, pues habló de sus sentimientos y el trauma que le ha dejado los ‘cachos’ que ha perdonado.

MasterChef Celebrity Colombia está llegando a su final y la presión y la competencia están llevando al límite a varios, sobre todo con sus sentimientos, no solo para pelear, sino que se han visto más vulnerables y sensibles.

Carolina Acevedo se ha catalogado como una de las mejores en la cocina, por ende, es una de las integrantes del top 7 del programa. Antes de iniciar uno de los últimos retos, Carolina Acevedo habló del perdón y de lo mucho que ella ha hecho para estar al lado de alguien, incluso perdonar infidelidades:

“Uno no tiene que esperar que nadie le pida perdón de nada, ya uno lo perdona y pasa la página y así soy yo, borrón y cuenta nueva. He perdonado 20 mil cosas y se me olvidan. ¿Cachos?, todos, me han puesto todos los cachos que le han podido poner a alguien en el mundo y los he perdonado”, afirmó la actriz colombiana.

Jorge Raush no pudo evitar indagar más sobre la situación, así que le preguntó si, luego de perdonar, volvió con la persona que le hizo daño, a lo que ella contestó que sí.

A pesar de que Acevedo parecía muy conmovida a revelar cosas de su vida privada, parece que muchos no le creyeron el cuento y aseguraron que una mujer tan prepotente no puede tener la capacidad de perdonar.