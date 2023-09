‘El Negrito’ y la petición a Martha Isabel en ‘MasterChef Colombia’

Durante el capítulo 106 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ muchas emociones se vivieron, y no se trata solo de la eliminación del actor Juan Pablo Barragán de la competencia, que derivó en una celebración en las redes sociales, sino de las verdades que se dijeron algunos participantes.

Ese es el caso de la actriz Martha Isabel Bolaños, quien en su preparación decidió conjugar su característico chontaduro con un ravioli gigante al que le aplicó tinta de calamar para que obtuviera una coloración negra.

Al pasar al atril ante los chefs Nicolás de Zubiria y Christopher Carpentier la actriz del éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’, explicó los motivos de la realización de ese plato que llevó por nombre “el Raviolón Petronio”.

Pero al escuchar que el plato también era dedicado al creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’, este no dudó en reaccionar al respecto, pues considera que ya ha sido suficiente.

Ante la situación, durante los testimonios individuales la actriz manifestó su posición, por lo que aseguró lo dejará tranquilo. Es de recordar que a los dos los llaman pareja, esto porque han trabajo juntos en diferentes retos.

“Ya, no Le insistió más, no lo busco más”

En el capítulo 93 de la presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Claudia Bahamón, cuestionó sobre con quiénes les gustaría trabajar, esto después de ciertos conflictos que se presentaron en la cocina. Y fue precisamente El Negrito’, quien encendió la llama en los primeros minutos.

“Hoy toca ganar sí o sí, yo no sé cómo vamos a hacer, ojalá no me toque con Martha, voy con los demás. Porque yo siento que ya estamos salados, nuestra relación, si yo siento que nos vamos a dar un tiempito ¿Sí o no Martha?”

— ‘El Negrito’