Con zoom Maleja Restrepo mostró cuál es la parte “más fea” de su cuerpo

Maleja Restrepo es una actriz, presentadora y modelo que desde pequeña ha logrado importantes apariciones en la televisión colombiana como ‘Play Zone’, ‘Enfermeras’, ‘Duro Contra el Muro’, y ‘Guerreros’, además de conformar junto al deportista Tatán Mejía, una de las parejas más estables de la farándula nacional con Macarena y Guadalupe, sus dos niñas que al lado de ellos generan contenido de humor y familiar para entretener a su comunidad en redes sociales.

La caleña suele mostrarse sincera con sus seguidores, por lo que no duda en burlarse de las situaciones cotidianas que vive junto a su familia, así como de los defectos que pueda tener su esposo, incuso ella misma.

Precisamente, en la celebración de los 38 años de edad de Tatán Mejía, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ por España, Maleja Restrepo ha compartido algunos detalles de lo que ha sido su viaje, resaltando un particular detalle de su físico con el que hizo reír a más de uno.

Maleja Restrepo y la parte “más fea” de su cuerpo

En medio de un carrusel de fotografías compartido en Instagram, la presentadora mostró su felicidad en Vejer de la Frontera en Cádiz, mientras posaba con un atuendo estilo flamenco con una falda larga de boleros color verde con puntos negros y un body negro.

Con dichas fotos en diferentes poses y estados de ánimo, Maleja dejó ver una característica de sus pies que no le gusta, puesto que con zoom en la instantánea, evidenció que uno de sus dedos se esconde cuando usa sandalias, por lo que en varias oportunidades ha revelado que considera es que esta es la parte más fea de su cuerpo, puesto que ese aspecto que toma su dedo no le gusta, pero gracias a su autoestima, actitud y forma de ser, no tiene problema con mostrar sus pies, sino que por el contrario, se divierte con ello.

“Como modelo de pies no fue ni será “, expresó junto a un emoji de risa la caleña al compartir de cerca cómo se ven sus pies con sandalias.

