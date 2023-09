Así surgió la pelea entre Carolina Acevedo y ‘El Negrito’ en ‘MasterChef Colombia’

En el capítulo 102 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ nuevamente la actriz Carolina Acevedo gozaba de una ventaja que le permitió tomar decisiones dentro del reto del día. Y como era de esperarse se ensañó de nuevo con el creador de contenido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’.

Puede leer: “¿Es feliz en su vida?”: ‘El Negrito’ no se quedó callado en ‘MasterChef Colombia’

Carolina Acevedo le quitó la oportunidad de acumular minutos, ya que decidió que tanto él como el humorista Adrián Parada no participarían ese día por lo que ambos fueron enviados al lounge.

View this post on Instagram

La decisión no tomó por sorpresa a los tres chefs Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolas de Zubiria, pues este último exclamó que lo haya hecho por segunda vez. Como era de esperarse las reacciones llegaron de inmediato en un ligero intercambio de palabras que remueve lo sucedido por ambos en capítulos anteriores.

Durante el capítulo 18 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ Carolina Acevedo tuvo la oportunidad de obtener un pin de inmunidad que la haría subir de inmediato al balcón, y le tocó escoger entre uno de los participantes quién sería el que portaría un delantal negro.

Desde ese momento las indirectas y advertencias, que se han conjugado con bromas, no ha faltado entre ellos dos en la cocina de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. El participante, en el capítulo 19, junto a Biassini Segura hicieron una dupla que se enfrentaría a un reto en el que quitarse el temido delantal negro y subir al balcón en el resto de la semana era el gran premio.

Al subir al balcón, tras ser salvado, ‘El Negrito’ le advirtió a Carolina Acevedo que en caso de que a él le toque estar en la misma posición que ella al escogerlo, no dudará en seleccionarla para que porte el delantal negro.

Los participantes aseguran que ‘El Negrito’ es rencoroso y que no dejará pasar la oportunidad de ponerle el delantal negro o vengarse de Carolina Acevedo cuando sea el momento oportuno.

En el reciente capítulo 34 la disputa entre Carolina y ‘El Negrito’ se intensificó, pues tras una preparación que compartió con Biassini Segura, el creador de contenido se llevó los halagos de los chefs. Y allí, en pleno atril, le pidieron que agradeciera a Juan Pablo Barragán, pues él fue el encargado de formar los equipos y designarles la receta del día.

“Aquí tengo la espinita todavía, Caro me puso un delantal negro, Barragán es bien, al menos me hace reír”

Ante el comentario Jorge Rausch le cuestionó si Carolina Acevedo le parece chistosa a lo que el creador de contenido respondió de una manera directa.

Tras la respuesta que dio el participante Carolina Acevedo no se quedó callada y de inmediato reaccionó con mucha molestia que se percibió en la cara de los demás compañeros que estaban en las estaciones.

View this post on Instagram

“Que salga él porque me está discriminando. Eso que dijo no fue en la buena, eso fue feo. Ese comentario que se echó no fue bonito, no es un coste y yo no soy amiga de él para que se meta por ese lado”

— Carolina Acevedo