“Aguante años”: Jorge Rausch contó la fuerte violencia que recibió por ser colombiano en el exterior

Para nadie es un secreto hablar de chefs colombianos, el nombre de Jorge Rausch es uno de los más sonados. El gran reconocimiento de Rausch se debe a su gran desempeño en la cocina y a que sus restaurantes son de los más cotizados y famosos en el país, pero indiscutiblemente su participación como jurado de MasterChef también le ha dado reconocimiento en las redes sociales y los medios de comunicación.

Le puede interesar: “A riesgo de perder mi vida”: Jorge Rausch aclaró dudas en el polémico debate sobre la lechona

La vida de este chef es una de las más indagadas por los seguidores del concurso de cocina producido por el Canal RCN. Es precisamente su gran reconocimiento en el mundo de la culinaria que muchos se preguntan acerca de cómo fue el inicio de su carrera.

El chef fue el reciente invitado al programa de ‘La Sala de Laura Acuña’ donde la presentadora y modelo indagó precisamente sobre los inicios de Rausch en la cocina.

Le puede interesar: Jorge Rausch y Nicolás de Zubiria le meten candela a discusión en ‘MasterChef Colombia’

Jorge Rausch sufrió de xenofobia cuando estudiaba cocina en el exterior

Cabe recordar que en varias ocasiones el chef aseguró que luego de haber hecho parte del ejercito fue que se dio cuenta de que lo suyo en realidad era la cocina, por ende empacó sus maletas y se fue a estudiar a una de las mejores escuelas en Londres e incluso consiguió trabajo en uno de los restaurantes más importantes de Oxford.

“Yo trabajé en Inglaterra, en los años 90, era como trabajar en ‘Hell’s Kitchen’, de Gordon Ramsey, que dirige la cocina y a las patadas. Era muy estricto mi jefe. Era duro”, dijo Rausch, en conversación con Laura Acuña.

Su origen colombiano le repercutió en varios comentarios xenofobos por parte de sus compañeros de cocina, tanta era la violencia que recibía en aquel lugar que inclusive en una oportunidad llegaron a golpearlo: “Algo hice mal, no me acuerdo qué. Me encerró en un cuarto frío, apagó la luz y me pegó”, contó con cara de desconcierto sobre el hombre, llamado Pete. Además, cuando fue a pedir ayuda, salió amenazado. “Yo fui a donde el chef y le dije ‘mire lo que me pasó, si me vuelve a hacer algo le devuelvo’. Me dijo: ‘No le devuelva, porque lo echo’”, manifestó el cocinero.

“Aguanté años […] Era el mejor sitio para aprender. Todos los días quería renunciar, pero yo suponía que los demás sitios no eran mejores. Si tuviera que empezar nuevamente lo volvería hacer, dicho que no creo que sea la forma de enseñar y que yo creo que eso ha cambiado un poco […] Hemos aprendido que se pueden manejar las cocinas de forma distinta”, enfatizó Rausch.