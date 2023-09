“No hay seguridad”: robaron a periodista en el primer día del Festival Cordillera

El Festival Cordillera tuvo su segunda cita con la capital del país, un solo lugar en donde se pueden escuchar la variedad de sonidos latinos alternativos.

Este sábado 23 y domingo 24 de septiembre se puede disfrutar de este evento en el Parque Simón Bolívar, en donde desde el medio día podrá elegir entre los cuatro escenarios del evento y sus cantantes en cada uno.

Pese a que es uno de los espectáculos más esperados del año para los amantes de la música alterna, no todo es diversión.

Como en cada evento, la prensa cubre un papel importante en su cubrimiento y difusión de información al público en general. Es por eso, que semanas e incluso meses antes los organizadores de los eventos abren convocatorias en las que se puedan acreditar equipos de los medios de comunicación para el cubrimiento del espectáculo.

En medio del cubrimiento que tuvieron periodistas en este festival, se presentó un robo que saboteó el esfuerzo y el trabajo que realizaron con el cubrimiento del primer día.

Así sucedieron los hechos

Los periodistas de diferentes medios de comunicación estaban saliendo del foso de la presentación de Dread Mar I, de donde decidieron salir en fila porque estaba todo muy lleno de personas, además, estaba lloviendo.

Carlos Ortega, uno de los reporteros gráficos de EFE, fue víctima de un robo en medio de la multitud.

“Llevaba mis dos cámaras agarradas con dos lentes, y una de las personas en lugar de abrirme el paso, me empujó, me puso un impermeable en la cabeza, yo llevaba un canguro en donde cargaba con todas mis cosas y sentí que me lo abrieron entonces solté una de las cámaras, que me quedó colgada del hombro y fue de esa cámara que me robaron el lente” contó el fotógrafo afectado.

Luego de que se enterara del robo, comenzó a buscar Policías en el festival para realizar la denuncia y de pronto recuperar su equipo, pero le fue imposible.

“Empecé a buscar Policías dentro del parque Simón Bolívar y no encontré por ningún lado, pregunté y me dijeron que los policías estaban en los torniquetes de la entrada, salí, pregunté y me dijeron que estaban dentro del parque haciendo ronda, pasé más de 20 minutos preguntando y no encontré ningún policía”.

El reportero gráfico siguió hablando con PUBLIMETRO e indicó que salió del parque y fue cuando vio una motocicleta en la que iban dos policías y se les atravesó para poder realizar la denuncia. “Me dijeron que tenía que ir a la estación más cercana a denunciarlo, ahí me dijeron que tenía que ir a la URI de Engativá porque no se recibían denuncias a esa hora, en la URI me dijeron que no recibían ese tipo de denuncias y que tenía que esperar hasta el lunes para realizarla”.

Ortega siguió comentando que por su trabajo, tenía que dejar una constancia, entonces en la página de la Fiscalía General de la Nación hizo una denuncia pero no ha podido hacer más.

“Lo peor es que para uno acreditarse, tiene que hacer mil cosas, hasta enviar notas que demuestren que si hemos cubierto el evento, y la organización no colabora en nada, no nos prestan ninguna seguridad”.

El equipo robado es un Lente CANON EF 24-70, F:2,8 L II USM, Serie: 1570005442.