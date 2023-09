“No puedo decir nada en este país”: Carolina Cruz se defiende de las críticas por millonaria y de robar plata de su fundación

Una de las presentadoras, modelos y empresarias más destacadas en la esfera del entretenimiento ha sido Carolina Cruz, una mujer caleña que llegó a convertirse en una de las mujeres más hermosas de Colombia lo que le permitió ser parte de diversos programas de televisión como Día a Día. A la par, logró cumplir su sueño de convertirse en madre de dos pequeños, Matías y Salvador. Además de rehacer su vida amorosa con Jamil Farah, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que sea blanco de polémicas sobre todo por sus viajes y a la par pedir ayuda para su fundación en redes sociales, indicando que no puede decir nada en Colombia.

Si bien, la presentadora ha tratado de lidiar con las constantes críticas que recibe sigue estando enfocada en cada uno de sus proyectos. Decidió conceder una entrevista al programa de entretenimiento ‘La Red’, buscando defenderse y dejar claro que el dinero que gana lo invierte muy bien y va más allá de los viajes y el no apoyar su fundación como muchos lo piensan.

La caleña quien buscó ayudar a través de sus redes sociales para que su fundación Salvado de Sueños, la cual pretende ayudar a aquellos niños que enfrentan complejos momentos de salud, tuviera más recursos, pues no pasaba por su peor momento. Pero, en medio de sus declaraciones se encontraba en un lujoso crucero por el caribe junto a su novio Jamil Farah: “Reunieron a varios influenciadores y quien deseaba ir, yo levanté la mano y dije de una me voy, saqué mis días y me fui a trabajar”.

Lo cierto es que la caleña dejó claro que todo este viaje fue de trabajo, es decir, tenía que promocionar cada uno de los espacios del crucero teniendo en cuenta la amplia visibilidad que ha logrado adquirir, motivo por el cual la preocupación sobre los recursos de su fundación comenzaron a afectarla: “Yo dije voy a hacer una historia contándoles, yo siempre lo vi que no estaba mal, todas las personas que tienen fundación lo hacen me pareció lo más normal del mundo”.

Sin embargo, en cuestión de minutos la ola de críticas resultó siendo las principales protagonistas, dejando claro que todo lo que ella hace lo toman por el lado que no es, llamándola “millonaria” y que hasta se robaba la plata de su fundación: “Estoy acostumbrada a que yo en este país no puedo decir nada porque todo siempre me juega en contra”.

Asimismo, la caleña reiteró que unas cosas es su vida, otra sus viajes, empresa, sueldo y al otro extremo se encuentra su fundación, resaltando que actualmente es madrina de tres niños de su fundación. Dejando claro que lo hace desde el amor y lo seguirá haciendo hasta el momento en que pueda: “Es lo que puede sacando plata de mi bolsillo, pues como cualquier persona tengo gastos, tengo responsabilidades”, pues está cargo económicamente de sus padres.

Sin embargo, tampoco pasó por alto el papel de su expareja Lincoln Palomeque reiterando que es un hombre muy responsable con los gastos de sus hijos y por supuesto, desde la atención y el cariño que les brinda.