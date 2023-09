“Con el ojo encharcado y a moco tendido” despidieron a Barragán de MasterChef tras ser eliminado de la competencia

Sin lugar a dudas, uno de los personajes que más atención se robó durante el programa de MasterChef fue Juan Pablo Barragán, el actor quien conquistó a toda Colombia con sus chistes y ocurrencias al interior del programa, abandonó la competencia tras perder el reto de eliminación. El actor se destacó por su gran evolución durante el concurso, pues a pesar de que en el comienzo no tenía tan buena sazón, como a poco fue perfeccionando su técnica culinaria al punto de llegar a estar en el top 10 de los mejores cocineros de MasterChef.

Pero a pesar de su evolución y de que durante la competencia hubiera presentado varios platos halagados por el jurado, en la noche del viernes 22 de septiembre el artista se despidió de sus compañeros y del jurado, pues no logró convencer a los jueces durante el reto de eliminación. Barragán realizó una preparación de pescado apanado, el cual dio una apariencia similar a un buñuelo. No obstante, aunque Christopher Carpentier y Nicolás de Zubiría aseguraron que de sabor no estaba mal, le criticaron que fuera algo muy básico, pues le faltó más ingredientes a su plato que le dieran vida al relleno de pescados.

En el reto de eliminación, en el que también estaban, Nela, Natalia, Martha Isabel, Adrián y el Negrito, los concursantes en su mayoría presentaron platos con pescado, a excepción de El Negrito que se fue por un postre. Aunque Natalia y Martha también tuvieron varias críticas por parte del jurado fue Barragán quien finalmente terminó eliminado.

La eliminación de actor tomó por sorpresa a los demás participantes, quienes mostraron su incredulidad debido a que Barragán siempre se caracterizó por salvarse en cada reto de eliminación. Los concursantes además mostraron su solidaridad con el artista y en especial Nela y Carolina fueron las dos cocineras que se dejaron ver más afectadas.