“Donde pongo el ojo, pongo la bala”: Shaira asombró a sus seguidores tras revelar detalles de su vida privada

Shaira es una de las cantantes de música popular más reconocidas del mundo artístico, la joven santandereana se ha sabido ganar el cariño y la admiración de miles de fanáticos no solo por su gran talento para la música, sino también por su gran belleza que resalta en medio de muchas de sus colegas.

Justamente por la belleza de Shaira es que muchos se preguntan acerca de qué tan difícil le resulta a la cantante poder conquistar y también qué tan difícil es que la conquisten. Muchos podrían pensar que es bastante sencillo para la artista el poder simpatizar con alguien y más si se trata del chico que a ella le interesa, no obstante, fue la misma artista quien dio su confesión sobre que tan complicada es su vida sentimental.

En medio de una entrevista con Caracol Televisión le preguntaron a la cantante que si alguna vez había tenido un amor imposible, por lo que la artista no tuvo ningún reparo en afirmar que no, pues “donde pongo el ojo, pongo la bala” aseguró Shaika dando a entender que no tiene problemas para tener consigo al hombre que le gusta.

Tal parece ser que para la artista de música popular no hay nada que le sea imposible en cuanto al amor se trate, pues como ella misma lo dio a entender, siempre tiene lo que quiere. Por si fuera poco, su gran atractivo físico también juega a su favor a la hora de conquistar al hombre que le robe el sueño.