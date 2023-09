¿No se encuentra bien? Por problemas de salud mental el cantante Jesús Adrián decidió cancelar su gira de conciertos

Siendo uno de los interpretes más reconocidos de la música cristiana y con una gran trayectoria, el cantante Jesús Adrián Romero manifestó la cancelación de su gira para poder cuidar de su salud emocional, de la cual afirma no estar bien del todo. Ahora bien, el reconocido artista reveló a través de sus redes sociales que decidió cancelar todos los conciertos que tenía programados para lo que resta de 2023, admitiendo que “no se encuentra bien”.

“Un cúmulo de situaciones me han llevado a un periodo de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte. Para ser congruente he decidido que por lo que resta del año no estaré teniendo conciertos ni participando en eventos públicos de ninguna índole. (…) Sé que los voy a extrañar, pero en este momento es más fuerte el llamado a descansar y tomar en serio mi salud mental. (…) En los próximos días, los productores locales estarán haciendo llegar la información sobre la devolución del importe de sus boletos”.

El artista de música góspel y romántica tenía presentaciones de su ‘Terrenal Tour’ programadas para los últimos días de septiembre en Perú, donde visitaría Lima, Arequipa y Chiclayo. La gira que estaba planeada hasta el 11 de noviembre, para finalizar en Villahermosa, México, fue anulada por completo, luego de que el latino afirmara que en el último año su salud emocional había sido difícil

En su mensaje, Romero agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores a lo largo de su carrera y pidió comprensión y excusas a aquellos que ya estaban agendados para disfrutar de su música de adoración y reflexión.

“Espero nos podamos ver el próximo año”, sentenció el cantante, quien se mostró esperanzado en pronto salir del valle o ‘desierto’ que atraviesa actualmente en su salud mental y su vida espiritual.

De igual forma, mencionó que sabía de varias personas que estaban pasando por una situación similar a la suya, pero que debían “confiar en que todo va a estar bien”.

Ante su comunicado, varios de sus seguidores comentaron la publicación y le extendieron su apoyo durante este momento: “Te amamos, y Dios aún más, oramos por tu vida”; “A veces necesitamos estar más en intimidad con Dios, solo él puede dar ese descanso a nuestra alma”; ”Bendiciones y descansa. Vuelve cuando tengas que volver”.