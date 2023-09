¿Culpa de Clara Chía?: revelan la injusta razón por la que Piqué despidió a Lili, niñera de Milán y Sasha

Shakira sigue develando varios detalles de lo mal que estaba su relación con Gerard Piqué, no solo por los dos, sino por las injusticias que cometió dentro de su propia casa. La nueva canción que lanzó Shakira, cuenta que hasta para pagar, Piqué era malo, pues Lili, quien era la niñera de sus hijos, tomó una gran protagonismo tras conocerse su triste historia.

Como es de saberse, encontrar una persona que cuide a los hijos de un famosos no debe ser nada fácil, pues encontrar a alguien de confianza es una tarea complicada y Shakira había en contado eso en Lili, quien desde hace varios años acompañaba a los niños.

Sin embargo, las cosas que empezaron a dañar la relación de Piqué y Lile fue precisamente Clara Chía, es decir, el tema de las infidelidades, pues fue Lili quien se acercó a Shakira para contarle sus preocupaciones acerca de los comportamientos de su jefe, quien, sin respeto alguno, empezó a involucrar a terceras personas en su familia.

Con mucho mal genio, Gerard Piqué no solamente la despidió y la echó de su casa, sino que no decidió pagarle una indemnización por un despido injustificado, teniendo en cuenta que no se debió a un incumplimiento a su trabajo.

¿Qué hace Lili ahora, la niñera de Shakira que Gerard Piqué despidió?

Luego de qué Piqué despidiera a Lili, Shakira la puso a trabajar de nuevo con ella, mostrando así la mala decisión que tomó el futbolista. Además, es quien la acompaña hoy en día en Miami, luego de su separación, y le pagó toda la plata que Piqué se negó a entregarle.