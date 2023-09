Lorena Meritano inició conteo regresivo junto a sus seguidores para celebrar un nuevo cumpleaños libre de cáncer

Desde el pasado 13 de septiembre, los televidentes de Caracol Televisión se han deleitado con la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’, telenovela lanzada hace ya dos décadas y que le ha permitido a los miembros del elenco tener un reconocimiento y afecto por parte de los colombianos. Precisamente una de las actrices de este formato, que también hizo parte de ‘MasterChef’ y lucha contra el cáncer, dio un parte de tranquilidad a sus seguidores al revelar los esfuerzos que ha realizado para salir victoriosa ante esta enfermedad.

La argentina Lorena Meritano cuyo personaje de ‘Dinora’, murió en la primera entrega, enfrentó durante varios años una batalla contra el cáncer de seno, padecimiento que, acorde a los partes médicos de sus especialistas, le impidió tener hijos. Luego de que los tratamientos realizados por sus oncólogos dieran buen fruto, la actriz volvió a hablar sobre el tema en las pantallas de ‘Lo Sé Todo’, programa en el que hizo un fuerte énfasis en las medidas que tomó en su vida para no presentar más complicaciones en su salud.

Lorena Meritano de ‘Pasión de Gavilanes’, habló sobre sus tratamientos para enfrentar el cáncer de seno

“De alguna manera todos y todas pasamos por momentos adversos; y morimos de una y otras maneras en la vida. No solo emocional, psicológico, sino físicamente, todos y todas hemos tenido un ‘cáncer’. Acá estamos renaciendo, apostándole a la vida con agradecimiento, humildad, la certeza y la elección de vivir. No fumo, no tomo, no rumbeo, hago terapia y yoga, estoy juiciosa como dicen los colombianos; honestamente estoy bien”, afirmó la mujer de 52 años, quien también hizo parte años atrás de MasterChef Celebrity Colombia.

Sumado a sus declaraciones, Loretano aprovechó las Historias de su Instagram, en donde acumula 1,8 millones de seguidores, para dar agradecerle a las personas que se han preocupado por ella en esta dura etapa y a quienes les recordó que el 30 de septiembre cumple años; día en el que pretende celebrar junto a Dios y su núcleo más cercano esta nueva oportunidad de vida.

