A Claudia Bahamón le dieron ‘palo’ por hablar de la muerte de su papá para promocionar un carro sostenible

La arquitecta y presentadora de MasterChef, Claudia Bahamón, perdió a su padre, Germán Bahamón, en un fatal accidente en las vías de Magangué, Bolívar, por cuenta de un microsueño que el empresario sufrió y que terminó chocando contra un camión de ganado. Tras la colisión, él alcanzó a llamar a su hijo y avisarle lo que había pasado, pero minutos después no se supo nada de él y falleció en un hospital a causa de un paro respiratorio. “Mi papá se quedó dormido y se chocó pero está bien. Se partió las dos piernas. Me dijo: “perdón me quedé dormido”. Estas con mi mamá?”, contó la también modelo cuando su hermano Mateo se contactó con ella.

Cuatro años después, este sigue siendo un momento difícil para Claudia y cada vez que puede cuenta como lo extraña y qué enseñanzas le dejó para su vida. Ejemplo que caló de tal manera que ella intervino para que el conductor del otro vehículo no fuera a la cárcel, pues se especulaba que había sido una muerte dolosa. “Yo no tenía vida de saber que ese personaje le iban a meter a la cárcel, yo decía a él no lo pueden meter a la cárcel, es que él no mató a mi papá, es que él se quedó dormido porque mi papá sufría de microsueños, pero a él ya lo tenían para la cárcel”.

Criticas a Claudia Bahamón por utilizar la muerte de su padre para promocionar un vehículo: “qué bajeza”

Al ser embajadora de la marca sueca de carros, Volvo, la huilense recordó durante un evento, ese fatal accidente en el que perdió a su padre. “Cuando yo comencé con Volvo mi papá se acababa de morir porque tuvo un accidente. Y mi papá se quedó dormido (...) Ese accidente de él se hubiera evitado si hubiera estado en un Volvo. Y eso es real, cuando yo me monté en el carro resulta que tiene un sistema maravilloso y si el carro empieza como a irse de ladito porque te quedas dormido o te pusiste a ver el celular, error, el carro inmediatamente te regresa. Solo”.

Y agregó que si su papá hubiera estado manejando este vehículo, “nos estaría contando un cuento maravilloso”.

Su anécdota causó revuelo en redes sociales, pues para algunas personas nuevamente las conmovió, pero para otras, no fue el mejor ejemplo para promocionar la industria automotriz.

“Qué horror...”. “Qué bajeza”. “Uy no parce! Pues cada cual haga con su duelo lo que quiera, pero personalmente me parece una gonorrea usarlo para capitalizar y venderle cosas a la gente”. “Nooo, eso no puede ser cierto”. “Al final sentí como unas ganas de llorar pero de vergüenza. Todo ahí muy mal”.